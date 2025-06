Le potenze e gli scenari L’accordo sul nucleare può evitare l’escalation

L’accordo sul nucleare Puw242 rappresenta un passo cruciale per evitare l’escalation del conflitto tra Iran e Israele. Le potenze mondiali puntano su questo accordo per stabilizzare la regione e rilanciare il dialogo diplomatico. Tuttavia, le tensioni restano alte e il rischio di escalation è dietro l’angolo. La domanda che sorge spontanea è: sarà questa l’occasione per un nuovo corso di pace o si perderà nel fragore dei missile?

Roma, 16 giugno 2025 – "In qualche modo, la diplomazia internazionale riprenderà il filo del conflitto Iran-Israele – anticipa Luigi Toninelli, 30 anni, ricercatore Ispi, specializzato in Iran e Libano –. Anche le ultime sollecitazioni degli Stati Uniti vanno in questa direzione".