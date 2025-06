Le opportunità in Europa e nei mercati emergenti

Scopri le opportunità di investimento più promettenti in Europa e nei mercati emergenti, grazie a un’analisi approfondita del settore del reddito fisso. Titoli di Stato a lunga scadenza, buoni del Tesoro americani indicizzati all’inflazione e bond denominati in valuta locale rappresentano il tris vincente per cogliere rendimenti interessanti in un contesto di possibile abbassamento dei tassi. A delineare questo quadro è stato...

TITOLI DI STATO europei di lunga scadenza, buoni del Tesoro americani indicizzati all'inflazione, bond dei paesi emergenti denominati in valuta locale. Ecco il tris obbligazioni che possono garantire rendimenti interessanti agli investitori, adesso che la politica monetaria delle banche centrali sembra avviata verso un ciclo di tagli ai tassi di interesse. A delineare questo quadro, in una recente analisi sul settore del reddito fisso, è stato Alberto Foà (nella foto), fondatore e presidente della società di gestione del risparmio AcomeA. Innanzitutto, Foà ha messo in evidenza che i titoli governativi europei di lunga scadenza, oltre i 20 o 30 anni, sono oggi tornati a offrire rendimenti interessanti, dopo aver perso gran parte del loro valore negli anni scorsi, quando i tassi di interesse aumentavano.

