Le ombre su Air India un nuovo problema tecnico e l’allarme del pilota | Torniamo indietro Gli altri due guai in pochi giorni ai Boeing – L’audio

Le recenti criticità sui Boeing 787 di Air India sollevano non pochi interrogativi sulla sicurezza e l’affidabilità della flotta. Dopo l’incidente vicino a Mumbai e i problemi tecnici che hanno costretto a tornare indietro verso Hong Kong, il timore aumenta tra passeggeri e addetti ai lavori. È il momento di approfondire le cause di questa serie di guasti e di chiedersi: sono davvero sotto controllo?

«Vorrei riparare su Hong Kong. Magari torniamo indietro e atterriamo a Hong Kong per risolvere il problema». Un altro incidente di un Boeing 787 Dreamliner è stato sfiorato, solo giorni dopo che un Air India con a bordo 272 persone si è schiantato pochi secondi dopo il decollo in India. Questa volta, sempre su un volo della compagnia aerea indiana, l'AI315 decollava dal sud-est asiatico in direzione Delhi. Qualche problema tecnico di troppo, e il tragico precedente a cui è sopravvissuto un solo passeggero, ha spinto il comandante a richiedere alla torre di controllo di poter tornare indietro. Dopo una curva «a otto», come si vede dal tracker fornito dal sito Flightradar24, l'aereo è effettivamente tornato sano e salvo a terra.