Le numerose associazioni presenti in via Rubicone si presentano alla città tante le consulenze gratuite

Nel cuore di Pescara, via Rubicone si anima di vita e solidarietà: le associazioni presenti nell'ex quartiere 1 si sono unite per offrire consulenze gratuite e promuovere il senso di comunità. Sabato 14 giugno alle ore 10, un evento speciale con taglio del nastro e benedizione, alla presenza delle autorità civili e religiose, segna l'inizio di una nuova stagione di collaborazione e impegno condiviso, un momento che rafforza il legame tra cittadini e istituzioni. Il...

In via Rubicone 15 a Pescara, dove numerose hanno trovato sede, le associazioni si sono presentate alla città. Sabato 14 giugno, nell'ex quartiere 1, alle ore 10, il taglio del nastro con benedizione alla presenza delle autorità civili e religiose di Pescara, con patrocinio del Comune. Il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Le numerose associazioni presenti in via Rubicone si presentano alla città, tante le consulenze gratuite

In questa notizia si parla di: numerose - rubicone - città - associazioni

Visit Sogliano al Rubicone Vai su Facebook

Le numerose associazioni presenti in via Rubicone si presentano alla città, tante le consulenze gratuite; Avviso pubblico per adesione al Patto per la Lettura 2025/2027; A Savignano arriva la Fiera di Santa Lucia.