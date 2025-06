Le nozze di Bezos a Venezia resuscitano l’Anpi e i no global | no ai soldi dei capitalisti

Le nozze di Bezos a Venezia scatenano un vespaio di polemiche: tra lussuosi invitati e questioni etiche, il matrimonio del patron di Amazon rivela ben più di un semplice evento mondano. La scelta di celebrare in una chiesa storica, al centro di un dibattito sulla mercificazione e i valori della città, riaccende le tensioni tra ricchezza e responsabilità. Un evento che non lascia indifferenti, perché dietro il glamour si nascondono temi caldi e controversi da discutere.

Jeff Bezos si sposa. E fin qui, nulla da eccepire. Se non fosse che ha deciso di farlo a Venezia. Nella chiesa dell’Abbazia della Misericordia – che di misericordioso, a sentire gli attivisti, non ha più nulla da quando il sindaco Brugnaro l’ha concessa al patron di Amazon « senza vergogna » – sotto gli occhi di una corte di invitati che farebbe impallidire il G7: da Oprah Winfrey a Mick Jagger, da Lady Gaga ai Kardashian, passando per Ivanka Trump, Katy Perry e perfino Leonardo di Caprio. La futura Mrs Bezos, Lauren Sánchez, si prepara con 27 cambi d’abito in 72 ore, cinque maga yacht e una parata di stilisti più lunga del Canal Grande. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Le nozze di Bezos a Venezia resuscitano l’Anpi e i no global: no ai soldi dei capitalisti

