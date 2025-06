Le nostre carte di identità in vendita a meno di un caffè | ma così possono costarci il conto in banca

Le nostre carte d’identità in vendita a meno di un caffè? Sembrano affare da poco, ma il costo potrebbe essere molto più alto di quanto immaginiamo. Nel mercato nero del dark web, i dati personali sono merce preziosa e facilmente accessibile, rischiando di compromettere la nostra sicurezza e privacy. È fondamentale conoscere i pericoli nascosti dietro questo traffico illecito e proteggerci con attenzione. La consapevolezza è la prima difesa contro queste minacce invisibili.

Nel mercato globale tutto ha un prezzo. E, nel dark web, una piccola frazione della rete Internet non indicizzata dai motori di ricerca e genericamente raggiungibile in anonimato con software come Tor, anche i nostri dati personali sono in vendita. E-mail, numeri di telefono e informazioni.