Le iniziative estive per anziani e ragazzi

L'estate a Folignano si preannuncia vibrante e ricca di opportunità per tutte le età! Il Comune ha presentato un calendario di iniziative pensate per bambini e anziani, garantendo momenti di divertimento, apprendimento e socializzazione. Tra queste spicca il Charlie Brown Folignano Summer Camp, un’esperienza indimenticabile che animerà le giornate dei piccoli e dei giovani, offrendo un mix perfetto di gioco e crescita personale. Scopri come questa estate può diventare un ricordo speciale per tutta la famiglia.

Il Comune di Folignano ha presentato le iniziative estive 2025 dedicate a bambini e anziani. Per i più piccoli e i giovani dai 3 ai 14 anni ecco il Charlie Brown Folignano Summer Camp, un centro estivo organizzato in collaborazione con Giocamondo, che per il 2025 propone un ricco programma educativo e ricreativo. Il progetto è articolato in due sezioni: lo Junior Camp (dal 7 luglio al 1 agosto) presso la scuola d’infanzia a Villa Pigna, dedicato ai bambini più piccoli, dai 3 ai 5 anni, dove il gioco e le attività sensoriali si intrecciano a laboratori creativi e momenti di psicomotricità, e l’Adventure Camp (dal 23 giugno al 1 agosto), rivolto ai ragazzi più grandi, dai 5 ai 14 anni, che prevede esperienze all’aria aperta come giornate al mare, attività sportive, lezioni di equitazione e visite a parchi avventura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le iniziative estive per anziani e ragazzi

