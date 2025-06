Le due ruote i concerti di Vasco e il legame col padre | chi era Matteo Leporati ucciso dallo schianto in moto

Le due ruote, i concerti di Vasco e il legame con un padre speciale: questa è la storia di Matteo Leporati, scomparso troppo presto in un tragico incidente a Langhirano. Un dolore che ha attraversato una comunità intera, lasciando un segno indelebile. La sua vita, fatta di passione e famiglia, ci ricorda quanto fragile possa essere il confine tra sicurezza e rischio. E così, tra musica e ricordi, si conclude questa triste commemorazione.

La caduta e lo schianto. Fatale. La morte di Matteo Leporati, ucciso da un terrbile incidente a ridosso di una curva a Case Manfredelli (Langhirano), ha lasciato nel dolore una comunità intera. Aveva 46 anni e il destino si è mezzo di mezzo in quel pezzo di asfalto in cui il suo scooter è finito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Le due ruote, i concerti di Vasco e il legame col padre: chi era Matteo Leporati, ucciso dallo schianto in moto

