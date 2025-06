Le città più care d’Italia una spesa costa 763 euro | l’inflazione di maggio da Nord a Sud

Le città più care d’Italia, dove una spesa media si aggira intorno ai 763 euro, mostrano un aumento dei costi di vita che coinvolge tutto il Paese. L’inflazione di maggio, diffusa da Nord a Sud, rivela come alcune mete siano particolarmente esposte alle turbolenze economiche. In testa alla classifica troviamo Bolzano, con un’inflazione del +2,3%, tra le tre città più costose del panorama nazionale, sottolineando le sfide che le famiglie devono affrontare ogni giorno.

L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di maggio, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti. Le città più care. In testa alla graduatoria, Bolzano dove l'inflazione tendenziale pari a +2,3%, la terza maggiore d'Italia ex aequo con altre città come Venezia e Napoli, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 763 euro per una famiglia media. Medaglia d'argento per Siracusa che, con +3%, l'inflazione più alta d'Italia, ha un incremento di spesa annuo pari a 695 euro a famiglia.