Le bollicine saranno un’opportunità in più per i produttori toscani Cecchi rieletto alla guida del Consorzio Igt accelera sulle nuove tipologie

Le bollicine toscane sono pronte a conquistare nuovi orizzonti, grazie all’energia e all’esperienza di Cecchi, rieletto alla guida del consorzio IGT. Con il terzo mandato consecutivo e innovazioni in arrivo, il futuro delle produzioni spumanti si fa ancora più brillante. Al fianco di Cecchi, Lamberto Frescobaldi e Davide Ancillotti lavoreranno per far risplendere le eccellenze della regione, aprendo una nuova stagione di successi e innovazione.

Terzo mandato consecutivo alla presidenza e tante novità. Al suo fianco ci saranno Lamberto Frescobaldi e Davide Ancillotti.

