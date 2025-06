le bandiere ai canneti gli archi al borgo

La 63esima Festa del Barbarossa a San Quirico si è conclusa con entusiasmo e tradizione, tra caldo afoso e un pubblico festante. La vittoria del Quartiere biancazzurro di Capitan Tommaso Ciolfi, alla nona affermazione, ha suggellato un evento impeccabile organizzato dall’Ente Autonomo Barbarossa. Le bandiere ai Canneti e gli archi al Borgo sono simboli di questa storica celebrazione che unisce comunità e passione, unendo passato e presente in un abbraccio indimenticabile.

Le Bandiere vanno ai Canneti, gli Archi al Borgo. Finisce così la 63esima Festa del Barbarossa, che si è svolta ieri a San Quirico, in una giornata con temperature molto elevate e con tanto pubblico, ed una organizzazione minuziosa e attenta dell’Ente Autonomo Barbarossa. Il Quartiere biancazzurro di Capitan Tommaso Ciolfi (per lui la nona vittoria) ha trionfato nella Gara degli Alfieri, con 7 voti dei giudici (contro i 2 del Prato, 1 del Borgo e Castello) grazie ad una sbandierata spettacolare, tecnica, coreografica, piena di lanci e senza errori. Gli alfieri vittoriosi sono stati Jacopo Benocci (prima vittoria), Elia Ciolfi e Marius Cretu (per loro la seconda vittoria) e Lapo Giannelli (alla terza vittoria personale ed una da alfiere di sostegno), accompagnati magistralmente dal tamburino Matteo Benocci, che ha sottolineato con ritmo e tecnica ogni momento dell’esibizione (alla prima vittoria). 🔗 Leggi su Lanazione.it