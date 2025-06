Le azzurre di Velasco a Hong Kong per la Week 2 del VNL

Le azzurre di Velasco sono pronte a conquistare Hong Kong per la seconda settimana del Volleyball Nations League, un torneo che promette emozioni e sfide intense. Dopo un viaggio attento e carico di aspettative, la nazionale italiana si prepara ad affrontare avversarie di livello in Pool 5, a partire dalla Bulgaria mercoledì 18 giugno. L’Italia è determinata a lasciare il segno e scrivere un’altra pagina di successi nel volley femminile internazionale.

AGI - Le azzurre sono sbarcate in Cina per la week 2 di Volleyball Nations League. Alle ore 6:00 locali, l'Italia è atterrata all'aeroporto internazionale di Hong-Kong dove da mercoledì 18 giugno si alzerà il sipario sulla Pool 5 di VNL 2025. In questo girone, la nazionale azzurra affronterà la Bulgaria (18 giugno alle 7:30 italiane), la Thailandia (19 alle 11:30 italiane), il Giappone (20 alle 14:30 italiane) e le padrone di casa della Cina (22 alle 14 italiane) saranno le avversarie della nazionale guidata dal ct Julio Velasco che si presenta nella Pool 5 forte del secondo posto in classifica generale alle spalle del Giappone (stesso numero di vittorie ma con 1 punto in più). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Le azzurre di Velasco a Hong Kong per la Week 2 del VNL

