Le azzurre di Velasco a Hong Kong per la Week 2 del VNL

Le azzurre di Velasco sono pronte a conquistare Hong Kong nella seconda settimana del Volleyball Nations League. Dopo un lungo volo, la nazionale italiana è atterrata con entusiasmo, pronta a sfidare avversarie di grande livello in Pool 5. Un torneo che promette emozioni e spettacolo, dove ogni set sarà una battaglia per portare a casa punti preziosi e confermare il valore delle nostre campionesse. La sfida è iniziata: ora tocca a loro dimostrare il loro talento sul campo.

AGI - Le azzurre sono sbarcate in Cina per la week 2 di Volleyball Nations League. Alle ore 6:00 locali, l'Italia è atterrata all'aeroporto internazionale di Hong-Kong dove da mercoledì 18 giugno si alzerà il sipario sulla Pool 5 di VNL 2025. In questo girone, la nazionale azzurra affronterà la Bulgaria (18 giugno alle 7:30 italiane), la Thailandia (19 alle 11:30 italiane), il Giappone (20 alle 14:30 italiane) e le padrone di casa della Cina (22 alle 14 italiane) saranno le avversarie della nazionale guidata dal ct Julio Velasco che si presenta nella Pool 5 forte del secondo posto in classifica generale alle spalle del Giappone (stesso numero di vittorie ma con 1 punto in più).

- Azzurre in partenza per #HongKong Le scelte del #CT Julio Velasco LA NEWS https://www.federvolley.it/node/130879 #LaNazionale | #VNL2025 | Volleyball World | #BePartOfTheGame Vai su Facebook

