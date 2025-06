Le auto in Italia sono sempre più vecchie L’età media del parco circolante è di oltre 12 anni

In Italia, le auto che circolano sono sempre più avanti con gli anni: con un’età media di 12 anni e 2 mesi, il parco circolante è tra i più vecchi d’Europa. Secondo un’analisi di Facile.it aggiornata a maggio 2025, questa tendenza si sta accentuando, con un aumento del 3,7% in un solo anno. Una situazione che solleva importanti domande sul futuro della mobilità nel nostro Paese.

L’età media delle auto che circolano sulle nostre strade è arrivata a ben 12 anni e 2 mesi: lo sostiene un’analisi di Facile.it, aggiornata a maggio 2025. “L’ anzianità dei veicoli risulta sempre più elevata tanto che l’età media del parco auto italiano è aumentata addirittura del 3,7% in un solo anno”, si legge in una nota ufficiale. Le auto più vecchie si trovano in Sicilia, dove l’età media ha raggiunto i 14 anni, quasi 2 in più rispetto alla media nazionale. Al secondo e terzo posto della graduatoria si posizionano rispettivamente la Basilicata (13 anni e 11 mesi) e il duetto Calabria-Sardegna, a pari merito, dove i veicoli hanno raggiunto 13 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le auto in Italia sono sempre più vecchie. L’età media del parco circolante è di oltre 12 anni

