Le archistar Boeri e Zucchi e altri quattro verso il processo per il caso della Biblioteca europea

Le celebre archistar Stefano Boeri e Cino Zucchi, insieme ad altri professionisti, si trovano ora sotto il banco di accusa per il controverso caso della Biblioteca europea di informazione e cultura. A un mese dalla chiusura delle indagini, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio, aprendo uno scenario che potrebbe rivoluzionare il mondo dell’architettura e delle grandi opere pubbliche. Il futuro di questa imponente progetto è ora in bilico.

A poco piĂą di un mese dalla chiusura indagini, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti degli architetti Stefano Boeri, Cino Paolo Zucchi e Pier Paolo Tamburelli – quest’ultimo ritenuto dall’accusa “il collettore tra Boeri e Zucchi e gli studi Onsitestudio e Baukuh vincitori del bando” – indagati per turbativa d’asta nell’inchiesta per la realizzazione della Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria. Oltre ai tre professionisti rischiano il processo anche i tre indagati Angelo Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi, che lavoravano all’epoca dei fatti nello stesso dipartimento universitario con Boeri e Zucchi, e Andrea Caputo che di Boeri è stato allievo e collaboratore e che alla fine arriverĂ terzo nella graduatoria del concorso internazionale del 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le archistar Boeri e Zucchi e altri quattro verso il processo per il caso della Biblioteca europea

In questa notizia si parla di: boeri - zucchi - archistar - quattro

Biblioteca europea di Milano: il pm chiede il processo per Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri 4 architetti - La procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio di sei persone, tra cui gli illustri architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi, coinvolti nel controverso concorso per la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic).

Biblioteca europea di Milano: il pm chiede il processo per Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri 4 architetti; Biblioteca europea, chiusa inchiesta in cui sono indagati gli archistar Boeri e Zucchi (insieme ad altre 4 persone); Beic, chiusa l’inchiesta: Boeri e Zucchi verso il processo. Coinvolte altre quattro persone.

Inchiesta Beic, chiesto il processo per Boeri, Zucchi e altri quattro: l’accusa di turbativa d’asta - La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per i sei indagati coinvolti nell’inchiesta Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura al centro di un’indagine per appalti pilotati ... Segnala milano.repubblica.it

Inchiesta Beic, chiesto il processo per Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri quattro. Il conflitto d'interessi non dichiarato e le chat «sospette» - Due docenti del Politecnico erano nella commissione aggiudicatrice che nel luglio di tre anni fa ha proclamato vincitrice una cordata di cui facev ... milano.corriere.it scrive