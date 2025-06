Le adidas Samba sono out? Non secondo Ethan Hawke

Le adidas Samba sono considerate un classico intramontabile, ma secondo Ethan Hawke, sono ancora di moda. Quest’attore simbolo di stile senza tempo ha dimostrato che l’eleganza casual può attraversare decenni senza perdere il suo fascino. Con il supporto del stylist Michael Fisher, Hawke ha sempre saputo mantenere un look autentico e rilassato, anche sui red carpet più prestigiosi. Mercoledì, alla première, ancora una volta ha confermato che lo stile è questione di personalità e non di tendenze effimere.

Come recitava il titolo di un profilo su GQ del 2018 dedicato a Ethan Hawke: Ethan Hawke è sempre di moda. Quest’uomo è cool da decenni e sembra aver attraversato gli anni 2020 senza cadere nella trappola — molto hollywoodiana — di vestirsi per attirare l’attenzione. Collaborando con il veterano stylist Michael Fisher, i look da red carpet di Hawke hanno sempre un’aria rilassata e vissuta. Mercoledì, quando l’attore ha partecipato alla première al Tribeca Festival del nuovo documentario Metallica Saved My Life (perchĂ© dove altro potrebbe essere Ethan Hawke?), indossava un completo di velluto blu navy a due bottoni, abbinato a una t-shirt grafica dallo stile un po’ cowboy e un paio di Adidas Samba ben consumate, in una deliziosa combinazione cromatica poco convenzionale: “preloved yellow” e marrone scuro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le adidas Samba sono out? Non secondo Ethan Hawke

In questa notizia si parla di: hawke - ethan - adidas - samba

