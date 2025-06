Lazio Sarri smaschera Lotito | la mossa del Comandante rivela tutto

In un colpo di scena che scuote le fondamenta della Lazio, Maurizio Sarri smaschera Lotito, svelando i retroscena e le strategie nascoste dietro le quinte. La sua mossa del comandante non lascia spazio a interpretazioni: tutto viene finalmente alla luce, segnando un punto di svolta nella gestione. Dopo un anno e mezzo di attese e cambi di allenatori, il ritorno di Sarri riaccende le speranze e rivela il vero volto del club.

Maurizio Sarri ha smascherato Lotito ed il suo predecessore: la mossa del tecnico rivela tutto, non si torna più indietro (Ansa Foto) – SerieAnews Un anno e mezzo dopo e due allenatori, è tornato tutto come prima. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio, ritornato dopo le dimissioni del febbraio 2024 ed un breve interregno dapprima di Igor Tudor per le ultime nove gare della scorsa stagione e poi di Marco Baroni nel campionato appena concluso. I due, per motivi differenti, son durati poco a Formello: e così, dopo una sola stagione chiusa con la mancata qualificazione alle coppe europee, Lotito ha salutato l'ex Verona ed è tornato sull'usato sicuro.