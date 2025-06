L’avvocato della donna uccisa a Tolentino | Era costretta a dormire sul divano non andava via per i figli

Una tragica vicenda che scuote la comunità di Tolentino, dove Gentiana Kopili ha perso la vita in un drammatico episodio di violenza domestica. L’avvocato Guglielmo De Luca rivela dettagli sconvolgenti sulla difficile condizione della donna, costretta a dormire sul divano e a rimanere per i figli. Un caso che evidenzia le sfide del sistema di tutela e l’urgenza di interventi più efficaci. Continua a leggere per scoprire di più.

Gentiana Kopili è stata accoltellata a morte dall'ex marito la sera del 14 giugno a Tolentino (Macerata): la coppia si era separata nel 2022 e i rapporti tra i due erano tesi nonostante non vivessero più insieme. Lo spiega a Fanpage.it l'avvocato Guglielmo De Luca, il legale che ha seguito la donna durante la separazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

