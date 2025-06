L'avvocata Natoli si dimette dal Csm | da consigliera in quota FdI aiutò una giudice sotto processo

Rosanna Natoli, avvocata e componente del CSM in quota FDI, ha deciso di dimettersi dall'incarico. La sua scelta arriva in un momento delicato, dopo essere stata sospesa senza stipendio da settembre 2024, a causa di un'indagine riguardante un incontro con una giudice sotto processo nel 2023. Questa vicenda solleva molte domande sulla trasparenza e i rapporti tra politica e giustizia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

