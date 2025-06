Lavoro domestico si impenna la domanda di colf e badanti Serviranno politiche migratorie mirate

Il lavoro domestico sta vivendo una crescita senza precedenti, con domanda di colf e badanti in aumento esponenziale per i prossimi anni. La sfida? Attuare politiche migratorie mirate e strategiche per garantire un futuro sostenibile a questo settore fondamentale. La risposta a questa emergenza richiede azioni concrete e lungimiranti, perché il benessere delle famiglie italiane dipende anche dal valore di chi si prende cura di loro.

Roma, 16 giugno 2025 – Si impenna nel triennio 2026-2028 il fabbisogno complessivo di assistenza delle famiglie datrici di lavoro domestico, ma per coprirlo serviranno politiche migratorie mirate. È questa la fotografia scattata da Assindatcolf e dal Centro Studi e Ricerche IDOS nel 3° Paper del Rapporto 2025 “Family (Net) Work – Laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico” presentato oggi, 16 giugno, Giornata Internazionale del lavoro Domestico, a Roma presso la sala Einaudi di Confedilizia. Statistiche sul fabbisogno di lavoratori domestici. Stando alle stime contenute nel documento, nel 2028 saranno oltre 2 milioni e 74 mila i lavoratori domestici – tra regolari e irregolari – di cui avranno bisogno le famiglie italiane per coprire le necessità di assistenza domestica (colf) e di cura alla persona (badanti): 660 mila italiani e 1 milione 414 mila stranieri, pari al 68% del totale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavoro domestico, si impenna la domanda di colf e badanti. “Serviranno politiche migratorie mirate”

