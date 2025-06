lavori infiniti alla torre ascensore di Lanciano, la riconsegna slitta a fine luglio. La situazione, descritta come surreale, lascia tutti con il fiato sospeso: i lavori sono quasi terminati, ma ancora nulla di definitivo. L’ultima comunicazione del direttore dei lavori fissa la conclusione a luglio 2025. Speriamo sia finalmente quella buona, portando a termine un’attesa lunga e frustrante per cittadini e visitatori. Così continua l’incertezza sulle sorti di questa importante infrastruttura urbana.

"Quella dei lavori per la torre-ascensore a Civitanova e Sacca è una situazione surreale. Manca pochissimo per finirli, ma questo non avviene e non sappiamo il perchĂ©. L'ultima comunicazione del direttore dei lavori fissa la conclusione a fine luglio 2025. Speriamo sia la volta buona". Così.