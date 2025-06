Lavori in zona Lungomare una frequentatissima linea bus devia il percorso per oltre 3 mesi

Se frequenti il lungomare, preparati a un’estate diversa: a causa di lavori in via Nazario Sauro, la linea bus 128 cambierà percorso dal 16 giugno al 21 settembre 2025. Un’anticipazione importante per tutti i pendolari e turisti che vogliono godersi il mare senza sorprese. Restano aggiornamenti e soluzioni temporanee per garantirti un viaggio senza stress. Continua a leggere per scoprire tutte le novità e pianificare al meglio i tuoi spostamenti lungo il lungomare.

Anm informa che, per l’istituzione di un dispositivo temporaneo di circolazione per consentire l’effettuazione dei lavori in via Nazario Sauro, a partire dal 16062025 e programmaticamente fino al 21092025 la linea 128 varia il proprio percorso d’esercizio. In partenza dal capolinea giunta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Lavori in zona Lungomare, una frequentatissima linea bus devia il percorso per oltre 3 mesi

In questa notizia si parla di: lavori - linea - percorso - zona

Lavori sulla linea ferroviaria tra Modena a Bologna, treni cancellati e bus sostitutivi - Nei giorni 17 e 18 maggio, i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Bologna – Piacenza comporteranno cancellazioni di treni tra Modena e Bologna.

SERVIZIO INFOMOBILITÀ - Mestre: lavori di manutenzione rotaia tram in zona San Giuliano direzione Venezia dalle ore 21.45 di mercoledì 28 alle 5.30 di giovedì 29 maggio 2025 per lavori di manutenzione alla rotaia, viene sospesa la linea T1 Favar Vai su Facebook

Lavori in zona Lungomare, una frequentatissima linea bus devia il percorso per oltre 3 mesi; Tram, i cantieri in corso; Il programma dei cantieri del tram ad aprile: chiude via San Felice, deviati i percorsi dei bus.

Lavori in via Bolognese, modifiche a linee 25 e 40 - “Abbiamo ascoltato gli abitanti e chiesto ad Autolinee Toscane di modificare le linee 25 e 40 per migliorare il servizio. Segnala msn.com

Perugia, lavori lungo la linea minimetrò: la mappa dei provvedimenti - Non solo i grandi cantieri legati al Metrobus e ai progetti Pinqua per Ponte San Giovanni. ilmessaggero.it scrive