In una Roma in fermento, tra eventi di spessore e il caldo estivo, i trasporti hanno vissuto un week end da incubo, tra guasti e interruzioni. Tra concerti, parate e iniziative sportive, i romani si sono trovati a dover affrontare disagi imprevisti, rendendo la mobilità una vera sfida. La città si è trasformata in un palcoscenico di energia e caos, ma anche di resilienza e passione.

C’erano il Pride ed Ed Sheeran all’Olimpico sabato, il concerto dei Duran Duran al Circo Massimo domenica. C’erano le iniziative per il Giubileo dello Sport a piazza del Popolo e non solo. A questo, occorre aggiungere il grande caldo che ha spinto migliaia di romani sul litorale. In una Roma in. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Lavori, guasti e interruzioni: il week end da incubo dei trasporti di Roma

