Lavori di efficientamento energetico nelle scuole del municipio VIII | ecco gli istituti coinvolti

L’efficientamento energetico nelle scuole del Municipio VIII rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e sicuro per studenti e insegnanti. Dalla sostituzione di infissi e caldaie obsolete all’installazione di pannelli fotovoltaici, gli interventi promossi dal Cis mirano a ridurre i consumi e l’impatto ambientale, migliorando al contempo il comfort degli ambienti scolastici. Dopo tanta attesa, la Giunta capitolina sta per dare il via a questa importante rivoluzione ???????!

Dalla sostituzione di infissi e caldaie obsolete all'installazione di pannelli fotovoltaici: sono tanti e complessi gli interventi previsti dal Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) che, dopo tanta attesa sta per arrivare anche nelle scuole del municipio VIII. La giunta capitolina ha.

