L' auto prende fuoco all' improvviso mentre è in marcia | panico in tangenziale

Immaginate la scena: un’auto che, all’improvviso, si infiamma mentre sfreccia incautamente in tangenziale, creando un panico diffuso tra gli automobilisti. È successo nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno, a Rivoli, quando un veicolo ha preso fuoco bloccando il traffico e lasciando tutti senza parole. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante essere preparati e agire con calma in situazioni di emergenza.

Un'auto che viaggiava in tangenziale in direzione nord Milano-Aosta ha preso fuoco improvvisamente paralizzando il traffico e lasciando increduli gli altri automobilisti. È successo nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno, nel tratto che attraversa il comune di Rivoli, tra gli svincoli. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'auto prende fuoco all'improvviso, mentre è in marcia: panico in tangenziale

In questa notizia si parla di: auto - fuoco - tangenziale - prende

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario - Un tragico incidente stradale ha segnato la serata del 12 maggio 2025 a Boffalora Sopra Ticino, dove Fabio Di Fulco, 55 anni e vigile del fuoco volontario, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto.

INCIDENTE CON FERITI IN TANGENZIALE: AUTO PRENDE FUOCO https://www.torinocintura.it/2025/05/31/incidente-con-feriti-in-tangenziale-auto-prende-fuoco/ Vai su Facebook

Incidente in tangenziale a Rivoli: auto prende fuoco mentre è in marcia, forti problemi di traffico; Auto prende fuoco in tangenziale a Rivoli; Torino, l'auto prende fuoco all'improvviso, mentre è in marcia: panico in tangenziale.

Auto prende fuoco in tangenziale a Rivoli - Un’auto in fiamme, il buio della notte, la corsa dei vigili del fuoco, la tangenziale paralizzata per ore. Come scrive giornalelavoce.it

L'auto prende fuoco all'improvviso, mentre è in marcia: panico in tangenziale - Aosta ha preso fuoco improvvisamente paralizzando il traffico e lasciando increduli gli altri automobilisti. Scrive today.it