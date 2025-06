Lautaro Martinez | L' Inter pronta per il Mondiale per Club contro il Monterrey

Lautaro Martinez, attaccante di spicco dell'Inter, si prepara con determinazione al Mondiale per Club contro il Monterrey. Dopo le sfide recenti, l'argentino sottolinea l'importanza di voltare pagina e reagire con forza mentale, seguendo la strategia del mister. Con l'obiettivo di arrivare in fondo, l'Inter si concentra sulla concentrazione e sull’unità, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi internazionali.

"Quello che è successo è stato duro, ma ora non c'è tempo per pensarci. Dobbiamo voltare pagina, pensare a questa nuova competizione ed essere forti mentalmente, reagire subito. Assorbendo le idee del mister". A dirlo è Lautaro Martinez, che ha parlato dal ritiro nerazzurro in vista dell'esordio nel nuovo Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. "Ogni volta che inizia una competizione l' Inter sa che deve arrivare in fondo, questa cosa deve essere chiara - ha proseguito il capitano nerazzurro -. Stiamo lavorando bene, anche se abbiamo avuto poco tempo per prepararci dopo le Nazionali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lautaro Martinez: "L'Inter pronta per il Mondiale per Club contro il Monterrey"

