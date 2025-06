Lautaro Martinez | Chivu? Pensiamo allo stesso modo! Inter voltare pagina

Lautaro Martinez e Cristian Chivu condividono una visione chiara e determinata: voltare pagina e guardare avanti con entusiasmo. Mentre l’Inter si prepara all’esordio al Mondiale per Club, l’attaccante argentino si mostra carico e ottimista, sottolineando l’importanza di affrontare le sfide di una competizione internazionale sconosciuta. Con il nuovo tecnico al timone, la squadra punta a superare ogni ostacolo, dimostrando che il futuro può essere ricco di successi e grandi emozioni.

Lautaro Martinez carica i suoi in vista dell’esordio al Mondiale per Club e cita anche il nuovo allenatore Cristian Chivu. CHIVU – Lautaro Martinez ha parlato dal ritiro dell’Inter al campus UCLA alla vigilia di Monterrey-Inter ( orario conferenza Chivu ): « Ci saranno delle difficoltà sicuramente, perché questa è una competizione nuova, ci sono squadre di tutti i continenti, quindi sarà una bella cosa. Con il mister ci siamo sentiti al telefono prima, abbiamo parlato un po’ delle sue idee di gioco e di lavoro e siamo tanto d’accordo, perché pensiamo allo stesso modo. È un allenatore che vuole vincere con quella mentalità e queste cose a noi piacciono ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Chivu? Pensiamo allo stesso modo! Inter, voltare pagina»

In questa notizia si parla di: lautaro - martinez - chivu - inter

Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo - Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite.

Da valutare la situazione di Lautaro Martinez per Monterrey-Inter. L'argentino, che nell'ultimo mese ha giocato solo contro il PSG, ha infatti lavorato finora a parte. Uniche alternative a disposizione di Cristian Chivu: Sebastiano Esposito e V Vai su Facebook

Lautaro Martinez si unisce all’Inter a Los Angeles: primo allenamento con Chivu! Vai su X

Verso l'esordio col Monterrey, come giocherà la prima Inter di Chivu: tra emergenza attacco e Calhanoglu, la probabile formazione; Lautaro Martinez emerge come il gioiello di punta dell’Inter nella royal affirmation di Zanetti.; Zanetti elogia Lautaro Martinez: Uno dei giocatori più importanti nella storia dell'Inter.

Inter, Lautaro: “Periodo duro ma non c’è tempo, ora il Mondiale per Club. Chivu? Pensiamo uguale, simile a…” - Lautaro Martinez ad essere intervistato dai cronisti presenti a Los Angeles alla vigilia dell'esordio dell'Inter al Mondiale per Club. europacalcio.it scrive

Lautaro Martinez, gradita sorpresa all’Inter e a Chivu: è successo ieri a LA - Il capitano nerazzurro ha la solita fame Ieri mattina, nella soleggiata California, una scena inaspettata ha catturato l’a ... Da informazione.it