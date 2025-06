Lautaro dopo l’allenamento odierno | Quello che è passato è stato duro ma adesso dobbiamo voltare pagina Su Chivu vi dico…

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, si è concesso ai cronisti dopo l’allenamento odierno a Los Angeles, condividendo le sue sensazioni e obiettivi. Nonostante un passato difficile, il feeling con la squadra e la determinazione sono più forti che mai. Con uno sguardo rivolto al futuro, Lautaro ci ricorda che, dopo ogni sfida, è fondamentale voltare pagina e guardare avanti con grinta e passione.

Lautaro, il capitano nerazzurro ha parlato a margine dell’allenamento odierno dell’Inter a Los Angeles: le sue parole. A margine dell’allenamento odierno dell ‘Inter a Los Angeles, il capitano Lautaro Martinez si è soffermato a parlare con i cronisti presenti. LE PAROLE DI LAUTARO MARTINEZ – « Sensazioni? Ogni volta che inizia una competizione con questa maglia, gli obiettivi sono gli stessi: arrivare in fondo, più in alto possibile, questo deve essere chiaro. Ci saranno delle difficoltà sicuramente, perché questa è una competizione nuova, ci sono squadre di tutti i continenti, quindi sarà una bella cosa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro dopo l’allenamento odierno: «Quello che è passato è stato duro, ma adesso dobbiamo voltare pagina. Su Chivu vi dico…»

