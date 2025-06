Laura Pausini e Robbie Williams insieme per Desire singolo inno ufficiale FIFA

Un connubio straordinario tra Italia e Regno Unito che fa vibrare i cuori di appassionati di calcio e musica: Laura Pausini e Robbie Williams uniscono le loro voci in “Desire”, l’inedito inno ufficiale FIFA. Un duetto a sorpresa che incarna passione, energia e speranza, portando il grande calcio e il talento internazionale al massimo livello. La combinazione perfetta per un brano destinato a diventare leggenda. Ecco come nasce un’icona del mondo sportivo e musicale.

Laura Pausini e Robbie Williams, duetto a sorpresa sulle note di “ Desire “, il nuovo inno ufficiale dei tornei e delle partite di FIFA in tutto il mondo. “Desire”: Laura Pausini, il duetto con Robbie Williams per la FIFA. Robbie Williams, ambasciatore ufficiale di FIFA per la musica, ha deciso di invitare Laura Pausini nella realizzazione del primo inno ufficiale di FIFA. E’ nata così “Desire”, la canzone che è stata presentato in anteprima assoluta durante l’opening dei Mondiali per Club a Miami. Desire, scritto dallo stesso Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker e mixato a Richard Flack, sarà il brano che accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite di FIFA in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Laura Pausini e Robbie Williams insieme per “Desire”, singolo inno ufficiale FIFA

In questa notizia si parla di: robbie - williams - fifa - laura

Better Man: ecco perché in 4K UHD il biopic musicale su Robbie Williams è ancora più travolgente - "Better Man", il biopic musicale su Robbie Williams, è ora disponibile in un'eccezionale edizione 4K UHD.

Robbie Williams sceglie Laura Pausini per il nuovo inno della FIFA Vai su X

Una coppia d’eccezione: LauraPausini duetta con Robbie Williams nel nuovo inno della #FIFA. Titolo: “Desire”. Accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite FIFA nel mondo. #Tg1 Caterina Proietti Vai su Facebook

Robbie Williams e Laura Pausini realizzano il nuovo brano della Fifa; Laura Pausini e Robbie Williams insieme in Desire, colonna sonora del Mondiale per Club; Laura Pausini e Robbie Williams insieme per il nuovo inno della Fifa.

Laura Pausini e Robbie Williams insieme in Desire, colonna sonora del Mondiale per Club - Laura Pausini e Robbie Williams insieme con Desire, colonna sonora del Mondiale per Club 2025. Come scrive gazzetta.it