L' attrice dice di non sentirsi una diva

L'attrice, lontana dall'immagine di diva, si presenta con sincerità e grazia, sorprendendo tutti con la sua spontaneità. Monica Bellucci, matura e autentica, ha incantato il pubblico del Taormina Film Fest, accompagnata dal suo caro Tim Burton, condividendo un momento di intima eleganza. La serata è stata un omaggio ai suoi 25 anni di Malèna, un film che ha segnato la sua carriera e il cuore di molti. « Un film senza ...

È una Monica Bellucci intima, matura e senza filtri quella che ha incantato la serata finale del Taormina Film Fest. L’attrice è arrivata in compagnia di Tim Burton, suo compagno e grande regista, sfilando con eleganza e semplicità. La folla l’ha acclamata sia sul red carpet che al Teatro Antico, dove ha ricevuto un Premio Speciale per i 25 anni di Malèna, film di Giuseppe Tornatore che l’ha consacrata a livello internazionale. « Un film senza tempo » così l’ha definito l’attrice. Un racconto che ritrae una donna in un mondo dominato dagli uomini. Intrappolata in una lotta per affermare la propria identità. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice dice di non sentirsi una diva

