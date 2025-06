L’attore romano e la psicologa si sono detti sì a Montalbano di Fasano

Un amore autentico e radicato in un paesaggio da sogno: Francesco Montanari e Federica Sorino hanno detto sì nella suggestiva Valle d’Itria, tra una cerimonia intima e una grande festa in campagna. Dopo quattro anni di vita insieme, hanno scelto questa cornice incantata per suggellare il loro legame. Scopri come catturare i momenti più belli del matrimonio, creando ricordi che dureranno per sempre.

U na cerimonia intima e una grande festa in campagna: Francesco Montanari, 40 anni, e Federica Sorino, 35, hanno detto “sì”. L’attore e la psicologa, insieme da quattro anni, hanno scelto la Valle d’Itria, in Puglia, come cornice del matrimonio. Come ottenere foto di matrimonio autentiche e belle da riguardare X Leggi anche › Andrea Delogu e Francesco Montanari, fine della storia d’amore? Francesco Montanari ha sposato Federica Sorino. Celebrato il 14 giugno 2025, in Puglia, quello di Francesco Montanari e Federica Sorino è stato un matrimonio semplice. E per questo bellissimo. Niente lustrini, niente paparazzi: solo ulivi secolari, luce calda del tramonto e tanti amici a festeggiare due persone profondamente innamorate. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’attore romano e la psicologa si sono detti sì a Montalbano di Fasano

A 40 anni Francesco Montanari si prepara a dire sì. Il 14 giugno l’attore romano sposerà Federica Sorino, psicologa, in una cerimonia intima nel cuore della Puglia, regione che custodisce le radici familiari della futura sposa. La scelta della Masseria Mozzone, Vai su Facebook

Francesco Montanari ha sposato Federica Sorino in Puglia; Francesco Montanari si è sposato a Masseria Mozzone; Chi è Federica Sorino, psicologa e compagna di Francesco Montanari?.

