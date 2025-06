L’attacco alla giornalista Rai e le mancate scuse di Ricci svelano ancora una volta il volto della doppia morale che spesso caratterizza la politica di sinistra. Tra stizza, difese più ideologiche che argomentate, e silenzi imbarazzanti, emerge un quadro di ipocrisia e superficialità. È una storia che mette in luce come, anche nei momenti più delicati, certe figure preferiscano chiudersi nel loro mondo piuttosto che affrontare le responsabilità.

