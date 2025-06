L’assurda morte di Tobias Tappeiner l’ex rivale di Sinner in autostrada contromano

Tragedia improvvisa sulle strade italiane: Tobias Tappeiner, giovane talento del tennis altoatesino, perde la vita in un incidente stradale avvenuto mentre percorreva contromano l’autostrada del Brennero. Un errore fatale che ha sconvolto la comunità di Bolzano e il mondo dello sport, lasciando un vuoto incolmabile. Ma cosa ha spinto questo giovane promettente ad affrontare una scelta così drammatica? La risposta ancora ci sfugge, mentre il dolore si diffonde tra amici e familiari.

Bolzano, 16 giugno 2025 – Ha preso l'autostrada del Brennero contromano schiantandosi contro un'altra auto mentre andava al mare. Ha perso la vita così, ieri all'alba, Tobias Tappeiner, 24 anni, talento del tennis altoatesino. Nessuno si capacita ancora di questo errore fatale: Tobias conosceva bene lo svincolo di Bolzano sud, da cui ha imboccato l'A22. Tappeiner era istruttore nella scuola di tennis al circolo di via Martin Knoller a Bolzano, militava nel campionato di serie B1 con il TC Bolzano. Viveva ad Appiano, a un paio d'ore di macchina da San Candido, paese di Jannik Sinner. E proprio di Sinner era stato l'avversario, prima che il numero uno al mondo decollasse sui circuiti internazionali.

