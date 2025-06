L’assemblea regionale costa 7,25 euro a cittadino

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna si conferma un esempio di gestione attenta e responsabile: con un costo di soli 7,25 euro per cittadino nel 2024, nonostante le difficoltà causate dall’aumento dei prezzi energici, dimostra come si possa garantire efficienza e trasparenza. Un impegno che rafforza la fiducia dei cittadini e sottolinea l’importanza di un'istituzione vicina alle esigenze della comunità.

