Las Palmas fa la firma di Adam Arvelo ufficiale

2025-06-16 14:31:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Adam Arvelo È già un nuovo giocatore del Palmas. Il club ha annunciato l'incorporazione di Tenerife, Dopo aver terminato il suo palcoscenico nello sport del Portogallo. Il calciatore Firma fino al 30 giugno 2027 con la possibilità di estendere il contratto per altre due stagioni. È stato formato in UD Candelaria E, più tardi, tra il 2015 e il 2017, ha attraversato Categorie inferiori di CD Tenerife prima di fare il salto a Villarreal CF. Nel 2020, si unì alla fabbrica del Real Madrid. Nell'agosto 2022, con 17 anni, si unì al Sport del Portogallo dove iniziò nella sottostruita sub 23, ai sensi degli ordini di João Pereira.