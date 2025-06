L’arresto di una candidata di FDI non è del 2025

In un’epoca di notizie spesso confuse e manipolate, circola uno screenshot di un articolo di La Notizia del 2022 che annuncia l’arresto di Barbara Mirabella, candidata di Fratelli d’Italia, con accuse di corruzione e falso. Tuttavia, la mancanza di data e il collegamento al decreto sicurezza del 2025 sollevano dubbi sulla veridicità di questa informazione. Per chi vuole capire cosa c’è dietro questa bufala, ecco i dettagli…

Circola lo screenshot di un articolo pubblicato da La Notizia in cui viene annunciato l’arresto di Barbara Mirabella, candidata alle regionali in Sicilia per Fratelli d’Italia, con l’accusa di corruzione e falso. Nella descrizione dei post si fa riferimento al nuovo decreto sicurezza, ma c’è qualcosa che non quadra. Per chi ha fretta. Lo screenshot non riporta alcuna data.. L’articolo de La Notizia è del 2022.. Non ha nulla a che fare con il nuovo decreto sicurezza.. Al momento, non si conosce l’attuale situazione giudiziaria.. Analisi. Lo screenshot viene condiviso insinuando un collegamento, ossia il nuovo decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Open.online

