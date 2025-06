L' area Vasta del Cassinate è un' opportunità concreta di rilancio della zona

L’area vasta del Cassinate rappresenta un’opportunità concreta di rilancio per l’intera zona. Le idee innovative già prendono forma, ma spesso manca il passo successivo per trasformarle in realtà. Come sottolineato dal Presidente di Unindustria Cassino, Vittorio Celletti, è fondamentale ragionare in termini di sinergie territoriali, seguendo l’esempio di Frosinone. È ora di mettere in moto questa visione condivisa e cogliere le potenzialità di un futuro più prospero.

"Da noi le idee nascono, anche prima. Manca lo step successivo" "Ho apprezzato l''intervento del Presidente di Unindustria Cassino Vittorio Celletti che sollecita il territorio a ragionare in termini di area vasta come hanno fatto a Frosinone. Appoggio senza dubbio l'invito dell'autorevole.

