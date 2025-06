L’appuntamento al ristorante la caparra intascata e la fuga Ecco come agiva la banda che vendeva su Internet auto inesistenti

Una banda di truffatori specializzata in vendite online di auto inesistenti, sfruttando annunci su internet per incassare caparre e poi svanire nel nulla, ha finalmente affrontato la giustizia. Dopo essere stati sgominati dai Carabinieri di Vimercate nel maggio 2024, ora si trovano davanti al Tribunale di Monza, accusati di associazione per delinquere, truffa e altri reati. La storia di inganni e giustizia continua a svelarsi, offrendo un monito sull’importanza di attenzione e verifiche attente nelle transazioni online.

Vimercate (Monza Brianza), 16 Giugno 2025 – Mettevano in vendita auto online con l'unico fine di appropriarsi della caparra e poi sparire. Ora la banda di truffatori sgominata nel maggio 2024 dai carabinieri di Vimercate si è ritrovata al Tribunale di Monza all'udienza preliminare davanti alla giudice Angela Colella per rispondere a vario titolo di associazione per delinquere, truffa, sostituzione di persona ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento. I quattro  colpiti da custodia cautelare, un 54enne e un 34enne domiciliati nei Comuni di Dalmine e Bergamo in carcere e ai domiciliari un 50enne e una donna di 49 anni, residenti rispettivamente a Burago di Molgora e a Capriate San Gervasio, sono già stati giudicati mentre ora è la volta degli otto che erano stati indagati a piede libero.

