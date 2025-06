L’Appennino che attrae Vivere e lavorare sui monti Ecco tutte le opportunità

Scopri l'incanto dell'Appennino, un territorio che unisce natura, opportunità e comunità vibrante. Con il progetto "Vivere e lavorare in Appennino", promosso da Città metropolitana e Comune di Bologna, si aprono nuove prospettive per chi desidera trasferirsi tra monti e colline. Una serie di incontri tra giugno e novembre ti guiderà a esplorare tutte le possibilità di vivere, studiare e lavorare in questa splendida regione. Non perdere l'occasione di scoprire tutto ciò che l'Appennino ha da offrire!

Al via oggi ’Vivere e lavorare in Appennino - L’Appennino è casa mia’, una serie di appuntamenti promossi dalla Città metropolitana e dal Comune di Bologna. Nove tappe, da giugno a novembre, sparse tra il capoluogo (al lunedì negli spazi di Bologna Innovation Square, Piazza Liber Paradisus 14) e i municipi montani (al sabato, il primo a Monghidoro il 28) rivolti a studenti, famiglie, professionisti e lavoratori intenzionati a trasferirsi in Appennino. Si alterneranno momenti di dialogo e networking, tavole rotonde, formazione, workshop e visite sul territorio, per mostrare le opportunità legate alla vita sui monti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Appennino che attrae. Vivere e lavorare sui monti. Ecco tutte le opportunità

