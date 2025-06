L’antica libreria a due passi da Piazza Navona | un vero e proprio paradiso per i collezionisti

Nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza Navona, si cela un tesoro nascosto per gli appassionati di antiquariato: l'Antica Libreria Cascianelli. Un luogo dove storia, arte e passione si incontrano, offrendo un'esperienza unica tra libri rari, stampe preziose e oggetti d’epoca. Un vero e proprio paradiso per i collezionisti, custodito con cura fin dal XIX secolo, e ancora oggi un punto di riferimento esclusivo. Scopri cosa rende questo angolo di cultura così speciale...

Nei pressi di Piazza Navona a Roma si trova l’ Antica Libreria Cascianelli, una delle librerie romane storiche, dove, al suo interno vi sono libri, stampe, opere d’arte ed altri oggetti di antiquariato. Molti collezionisti la reputano un luogo unico, un vero e proprio paradiso che dall’inizio del XIX secolo mantiene uno standard alto anche da un punto di vista estetico. Antica libreria a Piazza Navona: la particolaritĂ che in pochi conoscono. L’antica libreria di Piazza Navona è una chicca della cittĂ eterna soprattutto per possedere una particolaritĂ che in pochi conoscono. Si tratta di una peculiaritĂ secondo cui il luogo ha delle vetrine dotate di un meccanismo originale che fa sì che esse arretrino scorrendo su rotaie apposite, e una porta che conduce a stanze segrete. 🔗 Leggi su Funweek.it

