L'ansia di piazza e le sfide comunicative tra Iran e mondo sportivo si fanno sentire, mentre l’allenatore italiano della nazionale persiana, a Rio per la Nations League, esprime il suo dolore nel vedere la preoccupazione di giocatori e staff. La passione e l’orgoglio di una squadra determinata a mostrare un'immagine diversa del proprio paese sono più forti di ogni ostacolo. È un esempio di come lo sport possa unire e trasmettere speranza.

L'allenatore italiano della nazionale persiana, al momento a Rio per la Nations League: "Fa male vedere la preoccupazione di giocatori e staff: Hanno tutti una voglia straordinaria di far vedere che il loro paese non è quello che viene descritto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'ansia di Piazza, ct Iran: "Impossibile rientrare e comunicare. È inaccettabile"

Il tenore iraniano Ramtin Ghazavi, primo e unico a esibirsi alla Scala di Milano, appoggia l’attacco israeliano: “È doloroso, ma necessario. Il regime opprime da 47 anni. Spero si arrivi alla testa del serpente: solo così il popolo potrà ribellarsi”. Vai su Facebook

Ansia di guerra in Iran - In questo momento Bibi non ha bisogno di sforzarsi: la posizione internazionale dell’Iran si è deteriorata ... ilfoglio.it scrive