L’annuncio choc | Achille Polonara ha la leucemia

Una notizia sconvolgente scuote il mondo dello sport: Achille Polonara, stella della Virtus Segafredo Bologna, è stato ricoverato per una diagnosi di leucemia mieloide. La sua forza e determinazione saranno fondamentali in questa battaglia. Scopriamo insieme i dettagli di questa difficile sfida e come la squadra e i suoi fan si stanno unendo per supportarlo in questo momento delicato.

Achille Polonara, ala della Virtus Segafredo Bologna, è ricoverato in ospedale a causa di una leucemia mieloide.

Achille Polonara ha la leucemia, “è ricoverato”: l’annuncio choc della Virtus Bologna - Una notizia sconvolgente scuote il mondo del basket italiano: Achille Polonara, talento della Virtus Bologna e della Nazionale, è stato ricoverato con diagnosi di leucemia.

