L' angelo legge il Corano Islamizzazione a scuola | La sinistra applaude?

Un nuovo caso di presunta islamizzazione a scuola scuote l'opinione pubblica: questa volta a Civitavecchia, dove insegnanti avrebbero assegnato ai bambini il compito di realizzare un angelo che legge il Corano. Mentre la denuncia divide opinioni e fa discutere sulla libert√† educativa, la questione solleva interrogativi importanti sulla neutralit√† delle scuole e il ruolo della cultura religiosa nell‚Äôistruzione dei pi√Ļ giovani. La vicenda √® destinata a far discutere ancora a lungo.

Islamizzazione a scuola, spunta un altro caso a Civitavecchia. Secondo la denuncia di Silvia Sardone e Rossano Sasso, le maestre di una scuola elementare di Civitavecchia avrebbero dato come compito a casa la realizzazione di un angelo che legge il Corano.¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ‚ÄúIn una scuola elementare di Civitavecchia, come segnalato dal consigliere comunale della Lega Antonio Giammusso e da alcuni genitori, alcune maestre avrebbero dato come compito ai propri alunni la realizzazione di un lavoretto a dir poco particolare: un angelo che legge il Corano. Dopo la scuola chiusa per Ramadan a Pioltello, la merenda vietata all'intervallo a Soresina per non urtare gli studenti musulmani a digiuno, i corsi per insegnare alle studentesse a mettere il velo islamico ad Abbiategrasso e le tante gite, da Treviso a Sesto San Giovanni a Savona, organizzate da asili e scuole nelle moschee del territorio per ascoltare i loro referenti parlare di ‚Äúguerra santa‚ÄĚ, ci mancava solo lo spot al Corano, il libro sacro all'islam che invita i fedeli di Allah a uccidere i miscredenti, ovvero i cristiani e gli ebrei. 🔗 Leggi su Iltempo.it