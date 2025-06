Landscapes - Spettacolo di teatro danza Il respiro della acque

Nel cuore della natura, il teatro danza si fonde con il respiro delle acque in uno spettacolo che celebra l’armonia tra arte e paesaggio. La rassegna Landscapes, appuntamento imperdibile organizzato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e almamusica433, culmina nel giorno del solstizio d’estate nell’incantevole giardino di Casa Luisa e Gaetano Cozzi, un luogo immerso nella storia e nella natura, pronto ad accogliere spettatori in cerca di emozioni autentiche. Un evento da non perdere.

Come tradizione, la rassegna Landscapes, organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e dall’associazione almamusica433, con la direzione artistica di Stefano Trevisi, si conclude nel giorno del solstizio d’estate nel giardino di Casa Luisa e Gaetano Cozzi, casa colonica immersa nella. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Landscapes - Spettacolo di teatro/danza "Il respiro della acque"

In questa notizia si parla di: landscapes - spettacolo - teatro - danza

Eventi da non perdere in Umbria – Giugno e Luglio 2025! Festival dei Due Mondi 27/6–13/7 Spoleto Spettacoli, danza e teatro nei luoghi simbolo della città. Giostra della Quintana – La Sfida 30/5–14/6 Foligno Duello cavalleresco tra i rioni dell Vai su Facebook

Landscapes - Spettacolo di teatro/danza Il respiro della acque; Landscapes: Musica, Teatro E Incontri |; Landscape/Soundscape: poesia, danza e introspezione al Combo Social Club di Firenze.

A Treviso c'è Landscapes, paesaggi reali e interiori: teatro, musica, danza e incontri - Quelle di chi ricerca, scava, anche nei paesaggi interiori della persona umana. Lo riporta rainews.it

Danza e teatro, 70 eventi e 130 artisti a Fabbrica Europa - Un festival lungo un mese, con 23 giorni di spettacoli, anteprime nazionali e assolute e 70 appuntamenti in 12 luoghi di Firenze, con oltre 130 artisti provenienti da 10 Paesi. Da msn.com