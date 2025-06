Landini prova a guidare la sinistra | Si parta dal referendum E prepara l' Opa sul Pd di Schlein

Dopo i fallimenti dei referendum, Maurizio Landini si rimbocca le maniche e prova a guidare la sinistra, puntando sul rilancio attraverso il referendum e preparando l'OPA sul PD di Schlein. Come l’araba fenice che risorge dalle proprie ceneri, il suo simbolo di resilienza e rinascita incarna la volontà di ripartire dai 13 milioni di italiani che hanno creduto nel suo messaggio. Un nuovo capitolo si apre per il centrosinistra, con Landini deciso a cambiare le sorti del panorama politico italiano.

Come l'araba fenice che rinasce dalle proprie ceneri, il simbolo per antonomasia della resilienza e della resurrezione, una sorta di "aquila" che non muore mai. Insomma il ritratto di Maurizio Landini, una settimana dopo i flop dei referendum. Niente diversivi o gite a Budapest come Elly Schlein, (che volerà in Ungheria al Gay Pride a fine mese). «Ripartiamo da quei 13 milioni di italiani che hanno risposto al nostro appello», dice il segretario della Cgil. «È il nostro tesoretto», aggiunge sornione. Se tutti tendono a rimuovere la sconfitta, lui, con l'abilità di un grande pokerista, rilancia.

Landini: referendum abrogativi per il lavoro e condanna l’astensionismo - Maurizio Landini, segretario della Cgil, si è dichiarato fiducioso riguardo ai referendum abrogativi per il lavoro, in programma l'8 e il 9 giugno.

