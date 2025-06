L’analisi dell’Arpae | Nessun problema dopo il rogo nell’area del termovalorizzatore

Dopo l’incendio che ha coinvolto la piattaforma ecologica di via Grigioni a Forlì, l’Arpae rassicura: nessun problema ambientale è stato rilevato. La colonna di fumo si è dispersa rapidamente, senza contaminare l’aria circostante. La sicurezza e il rispetto per l'ambiente restano le priorità della nostra comunità, confermando l'efficacia delle procedure di emergenza e monitoraggio in atto.

Nessun problema ambientale dopo l’incendio di sabato nella piattaforma ecologica attrezzata nell’area del termovalorizzatore di via Grigioni a Forlì. Lo conferma l’Arpae. A seguito del rogo, si legge nell’ informativa, “una colonna di fumo si è alzata rapidamente verso l’alto senza interessare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L’analisi dell’Arpae: “Nessun problema dopo il rogo nell’area del termovalorizzatore“

