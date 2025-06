L’analisi del generale Portolano | Il conflitto Iran-Israele rischia di allargarsi ai Paesi vicini

Il conflitto tra Iran e Israele, una tensione che potrebbe espandersi ai paesi vicini, preoccupa l’Italia e il mondo intero. Lo ha sottolineato il generale Luciano Portolano, capo di Stato Maggiore della Difesa, in un’intervista al Corriere della Sera: un monito sulla fragilità di un’area cruciale, dove le dinamiche belliche rischiano di sfociare in una crisi globale. L’Italia osserva attentamente, perché il futuro dell’equilibrio regionale è incerto e delicato.

Il generale Luciano Portolano, capo di Stato Maggiore della Difesa, rompe il silenzio e lo fa in un’intervista al Corriere della Sera: «L’Italia segue con costante e attenta preoccupazione l’evoluzione della situazione in Medio Oriente, in un periodo segnato da una molteplicità di crisi interconnesse, che si alimentano reciprocamente ». Perché a parlare, oggi, sono le traiettorie dei missili e le geometrie instabili del nuovo scacchiere bellico israelo-iraniano. Portolano: “Rischio di estensione della guerra ai Paesi limitrofi”. Non è un’espressione di circostanza quella che il generale utilizza per inquadrare l’azione dell’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it