L’amore è cieco | Italia Benedetta Parodi e Fabio Caressa per Netflix

Preparati a vivere un’esperienza senza precedenti: Benedetta Parodi e Fabio Caressa, due volti noti e amati, si uniscono per condurre “L’amore è cieco: Italia”, l’adattamento italiano della celebre serie di successo Love Is Blind, prodotto da Banijay Italia e in arrivo esclusivamente su Netflix. Un viaggio emozionante tra cuore e cuore, dove le emozioni sfideranno ogni aspettativa, portandoci a scoprire se l’amore può davvero andare oltre l’aspetto fisico.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno qualcosa da dirci: saranno loro gli host de “L’amore è cieco: Italia”, l’adattamento italiano della serie di successo Love Is Blind, prodotto da Banijay Italia e prossimamente solo su Netflix. Per la prima volta insieme alla conduzione di uno show, Fabio e Benedetta accompagneranno i partecipanti in questo emozionante viaggio alla scoperta dell’amore vero, dando il via al percorso che li porterà a scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona. View this post on Instagram A post shared by Netflix Italia (@netflixit) L’amore è cieco: Italia rappresenta un vero e proprio esperimento sociale, un approccio meno convenzionale al dating moderno, in occasione del quale un gruppo di single che vogliono essere amati per quello che sono avrà l’opportunità di cercare l’anima gemella senza le distrazioni del mondo esterno e scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: italia - amore - cieco - benedetta

The Royals (2025) su Netflix Italia: amore, tradizione e resort in una serie indiana innovativa - Dal 9 maggio 2025, Netflix Italia presenta "The Royals", una serie indiana innovativa che mescola amore, tradizione e lussuosi resort.

......Un momento che spezza il cuore. I Vigili del Fuoco, in silenzioso raccoglimento, hanno salutato il collega caduto nel compimento del dovere. In quel silenzio c'erano dolore, amore fraterno e riconoscenza. Le sirene, i caschi abbassati, le lacrime trattenute. Vai su Facebook

'L'amore è cieco: Italia', host Benedetta Parodi e Fabio Caressa; Fabio Caressa e Benedetta Parodi aiutano a trovare l'amore su Netflix nel nuovo reality L'amore è cieco; ?? Benedetta Parodi e Fabio Caressa su NetFlix alla guida di “L’amore è cieco: Italia”! ??.

'L'amore è cieco: Italia', host Benedetta Parodi e Fabio Caressa - Benedetta Parodi e Fabio Caressa, marito e moglie nella vita, hanno saranno loro gli host de "L'amore è cieco: Italia", l'adattamento italiano della serie di successo Love Is Blind, prodotto da Banija ... Si legge su ansa.it

Benedetta Parodi e Fabio Caressa insieme su Netflix: annunciato il nuovo show "L'amore è cieco" - Benedetta Parodi e Fabio Caressa saranno i conduttori de "L'amore è cieco: Italia", adattamento italiano della serie ... Secondo msn.com