L’Amore è Cieco il Matrimonio a Prima Vista di Netflix con Parodi e Caressa

Benedetta Parodi e Fabio Caressa si preparano a conquistare le schermate di Netflix con la nuova avventura di "L’Amore è Cieco", il dating show che promette emozioni e sorprese. Dopo l’esperienza di Bake Off Italia e il successo di Money Road, i due sono pronti a immergersi in un format unico nel suo genere, dove il vero amore si scopre...

Archiviato Bake Off Italia (da settembre è in arrivo Brenda Lodigiani ), per Benedetta Parodi è tempo di guardare avanti. E nel suo futuro, almeno per ora, c’è Netflix dove la conduttrice sarà al timone, insieme al marito Fabio Caressa, della prima edizione italiana del dating show L’Amore è Cieco. Se per la Parodi questo reality appare quasi un ripiego, Caressa sembra averci preso gusto dopo l’ottimo Money Road. Al di là della discutibile presenza di programmi d’intrattenimento sulle piattaforme, quale miglior occasione per i due, che da tempo esprimono la voglia di fare un programma insieme, se non uno show dedicato all’amore? L’Amore è Cieco, come funziona. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it