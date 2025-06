L’amore è cieco | arriva un nuovo programma Netflix con Benedetta Parodi e Fabio Caressa | VIDEO

Preparatevi a lasciarvi conquistare da un emozionante mix di romanticismo e suspense: su Netflix arriva "L'amore è cieco", il nuovo reality condotto da Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Un format coinvolgente che, come "Amore a Prima Vista", promette di sorprenderci e svelarci i misteri del cuore. Riusciranno i partecipanti a trovare l’amore guardando solo l’anima? Non perdetevi questa avventura unica nel suo genere!

Arriva un nuovo programma su Netflix, si tratta di un reality: L'amore è cieco; alla conduzione ci sarà la coppia Parodi- Caressa. Il format non sarà molto diverso da Amore a Prima Vista

